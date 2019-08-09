Antalya'da uyuşturucu operasyonu
58 dakika önce
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 407 skunk ele geçirildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:46 Kaynak: AA
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 407 skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kepez
ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda eğlence mekanlarında ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 4 kilo 407 gram skunk ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.
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