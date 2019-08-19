Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

51 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü K.M.Ö'yü Mahmutlar Mahallesi'ndeki 250. Sokak'ta durdurdu.
Motosikletten inerek kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 11 gram uyuşturucu metamfetamanin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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