Antalya'da uyuşturucu operasyonu
51 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:04 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanılmasını önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen motosiklet sürücüsü K.M.Ö'yü Mahmutlar
Mahallesi'ndeki 250. Sokak'ta durdurdu.
Motosikletten inerek kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süren kovalamacanın ardından polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 11 gram uyuşturucu metamfetamanin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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