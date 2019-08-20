Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Kozan
Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisinde arama yaptı. Aramada, 51 kök Hint keneviri bulundu.
Kenevirleri ektikleri iddiasıyla R.K. (39) ve S.K. (38) gözaltına alındı. R.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 10 gram Hint keneviri tohumu, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
jandarmadaki işlemleri süren şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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