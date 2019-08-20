Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda 51 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Kozan Mahallesi'ndeki ormanlık alan içerisinde arama yaptı. Aramada, 51 kök Hint keneviri bulundu.
Kenevirleri ektikleri iddiasıyla R.K. (39) ve S.K. (38) gözaltına alındı. R.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 10 gram Hint keneviri tohumu, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.
jandarmadaki işlemleri süren şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.
serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar ve Didem Ürer'in operasyondan önce villadan kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:49:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]