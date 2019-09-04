Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:52 Kaynak: AA
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