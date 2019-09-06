Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki otomobile yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'nde park halindeki otomobile yaptığı operasyonda, 6 uyuşturucu hap, 0,60 gram metamfetamin ve 2,75 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler, Fikret U. ve Berkan A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Berkan A., "uyuşturucu madde bulundurmak" suçlamasıyla savcılık talimatıyla, Fikret U., ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:22 Kaynak: AA
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