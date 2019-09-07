Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Araçta bulunan R.H. (27), İ.K. (38) ve üstünde 5,90 gram metamfetamin bulunan C.A. (58) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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