Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:08 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Oba Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Araçta bulunan R.H. (27), İ.K. (38) ve üstünde 5,90 gram metamfetamin bulunan C.A. (58) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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