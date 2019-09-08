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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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