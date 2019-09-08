Antalya'da uyuşturucu operasyonu
46 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde ikamet eden F.S. (28) ve kardeşi K.S'nin (25), kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kardeşlerin evine düzenlenen operasyonda 2 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Antalya Valisi, 30 milyon yıllık mağarada ezan okutturdu Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı, kızının derdine düştü Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırıda yeni gelişme: Saldırganın ifadesi ortaya çıktı Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi