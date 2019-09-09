Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 kilo esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 kilo esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereköy Mahallesi'nde G.Y'nin uyuşturucu madde imal ettiği bilgisine ulaştı.


Ekipler şüphelinin ev ve arazisinde yaptıkları aramada bidonlar içerisinde yaklaşık 70 kilo kubar esrar ve 172 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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