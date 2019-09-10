Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

10 dakika önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandıCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta, 20 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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