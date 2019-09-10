Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandıCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.
Döşemealtı ilçesindeki kontrol noktasında durdurulan araçta, 20 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
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