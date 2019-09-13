Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Ömer T.'yi (25) Saray Mahallesi Oral Sokak'ta durdurarak üst araması yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şüpheliden 31 gram metamfetamin ve 19 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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