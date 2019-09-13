Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Ömer T.'yi (25) Saray Mahallesi Oral Sokak'ta durdurarak üst araması yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şüpheliden 31 gram metamfetamin ve 19 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.