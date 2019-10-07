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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

44 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir akaryakıt istasyonuna gelen şüpheli F.S'yi takibe alan Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, zanlının bir aracın bagajından bir başka aracın bagajına malzeme aktardığının görülmesi üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, F.S. ile araçların başında bekleyen A.B.A, S.C ve M.Y'yi gözaltına aldı.

Araçlarda ve F.S'nin evinde yapılan aramalarda ise 29 uyuşturucu hap, 3,5 gram esrar, 5,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram skunk, uyuşturucu öğütme aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör, 75 mermi, 5 av tüfeği fişeği, 1 kasatura, 1 kelepçe, sahte ehliyet ve nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.S'nin hırsızlık zanlısı olarak da arandığı belirlendi.

"Uyuşturucu kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, F.S'nin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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