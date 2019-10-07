Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi Kızılçukur mevkisinde bulunan H.K'nin evine operasyon düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 14 kilogram kubar esrar, bir ruhsatsız av tüfeği ve iki kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
H.K. gözaltına alındı.
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