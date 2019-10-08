Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

32 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.T.'yi (22) takibe aldı.

Saray Mahallesindeki bir apart otele operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda ise 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin kaldığı odadan çıktığı belirlenen D.K.'nin (21) üst aramasında ise yaklaşık 2 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.T.'nin uyuşturucuları Ö.F.Ç. (23) ve A.K.'den (22) aldığını belirledi.

Polis, bu 2 şüpheliyi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların üst aramasında 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, ABD'nin hava sahası hamlesini yorumladı
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Suriye sınırında hazırlık - Trump'la anlaşan Türkiye'nin operasyon planıyla ilgili cevabı bilinmeyen 5 soru Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:03:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]