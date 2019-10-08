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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen O.T.'yi (22) takibe aldı.


Saray Mahallesindeki bir apart otele operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda ise 39 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin kaldığı odadan çıktığı belirlenen D.K.'nin (21) üst aramasında da 2 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.T.'nin uyuşturucuları Ö.F.Ç. (23) ve A.K.'den (22) aldığını belirledi.


Polis, bu 2 şüpheliyi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Zanlıların üst aramasında 520 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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