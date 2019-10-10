Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

30 dakika önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.H'nin Kızılarık Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 1 kilo 540 gram esrar, 3 bin 440 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:09:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]