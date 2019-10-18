Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

40 dakika önce

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlıdan biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 44 kök Hint keneviri, 1 kilo 382 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda Ö.Y. ve O.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki genç kız, tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı
Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kovasına attı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]