Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen operasyonda 50 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen bir eve yapılan operasyonda 50 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 900 lira ele geçirildi.

Evde bulunan M.A, Ş.A. ve A.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. ve Ş.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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