Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Okurcalar Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bir kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Adnan B. (35), Taner Ş. (36) ve Mehmet A. (37) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Fatih ve Antalya'daki ölüm olayları nasıl tartışılmalı?
Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş Uyuşturucu kullanan kiracılar ev sahibini bıçakladı eşi ve çocuğunu dövdü Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:53:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]