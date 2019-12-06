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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1079 Sokak'ta durumundan şüphelenilen Ö.T'nin üst araması yapıldı.

Şüphelinin cebinde paketlerde bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Ö.T, hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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