Uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapıldı. A.M. ve G.E. isimli şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:21 - Kaynak: AA
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