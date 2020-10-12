Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 7 ev, bir otel odası, pansiyon ve kargo şirketine düzenlenen geniş çaplı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, 7 kilo 779 gram esrar, 239 gram metamfetamin, kağıda emdirilmiş 6 kilo 350 gram sentetik kannabinoid, 294 kutu sentetik ecza, 7,72 gram eroin, 16 gram bonzai, 4,4 gram kokain, 4 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi, 4 tabanca, 13 fişek ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 137 bin 505 lira ve 25 avro ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.