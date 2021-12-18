Antalya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir evde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan arama kararının ardından Y.G İsimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada bin 550 Gram Skunk, 10 Gram Metamfetamin maddesi, 5 adet uyuşturucu hap, 15 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturuculara el konulurken Y.G. izimli şüpheli gözaltına alındı.