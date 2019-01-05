Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Kadın 7 Gözaltı

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Kadın 7 Gözaltı

1 saat önce

Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Kadın 7 Gözaltı, System.String[]
Antalya'da narkotik ekipleri 5 bin 458 adet ecstasy hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden biri, "Kadınları çekmeyin çocuklarım var" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Narkotik ekipleri çalışmalar kapsamında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 4 bin 971 adet hap ele geçirdi. Araç içindeki A.H, O.H ve G.H gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda uyuşturucuların sokakta satışını yapan H.H, S.D, ve M.S. de suçüstü yakalandı.

M.S'nin Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 487 adet ecstasy hap ve 2 kilo 656 gram esrar maddesi ele geçirildi. A.H, O.H, G.H, H.H, S.D, M.Y ve M.S, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.

2'si kadın 7 şüpheliden biri kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, bayanları çekmeyin, arkada bayanlar var. Çocuklarım var kurban olayım" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Narkotik, Antalya, 3. Sayfa
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