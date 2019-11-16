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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıAlanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı...
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Alanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ö.T'yi (33) Cikcilli Mahallesi'nde durdurdu.
Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı. Zanlının ikamet ettiği eve yapılan operasyonda O.K. (39) de yakalandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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