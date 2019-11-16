Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıAlanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı...

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Alanya Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Ö.T'yi (33) Cikcilli Mahallesi'nde durdurdu.


Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı. Zanlının ikamet ettiği eve yapılan operasyonda O.K. (39) de yakalandı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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