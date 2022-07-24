Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

24.07.2022 13:09
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Doğançam mevkiinde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan D.A., M.G. ve M.A. isimli şahısların tedirgin tavırları üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği Pars ile yapılan aramalarda 51,89 gram metamfetamin ve 4,51 gram eroin ele geçirildi. Bulunan uyuşturucuya el konulurken, D.A., M.G. ve M.A. gözaltına alındı. Araç durdurulmadan bir süre indiği tespit edilen E.D. isimli kişi de yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
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Scooter kazası: 1 yaralı Scooter kazası: 1 yaralı Sürücü belgesi olmayan alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı Sürücü belgesi olmayan alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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