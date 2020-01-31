Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

6 saat önce

Antalya'da bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu, System.String[]

Antalya'da bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.


Şahıslardan yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Sinan mahallesinde, bir işhanının altında bulunan otoparkta uyuşturucu/uyarıcı madde saklandığı ve buradan da şahıslara satıldığı bilgiler doğrultusunda adrese ve şahısların ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 bin 624 adet ecstasy hap, daralı 2.904 gram esrar maddesi, 2 adet dijital hassas terazi, 3 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi.


Operasyon neticesinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan 4 şüpheli şahısa işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip 4 şüpheli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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