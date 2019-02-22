Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

20 dakika önce

Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama, System.String[]
Antalya'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs terminali, hava limanı ve Zeytinköy diye bilinen bölgede 18-21 Şubat tarihleri arasında 9 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 47,58 gram esrar, 211,3 skunk, 21 ecstasy hap, 126,54 gram eroin, 4 gram kokain, 65,5 metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 10 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçlamalarıyla sevk edildiği Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Ayrıca, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 49 olayda 50 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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