Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

38 dakika önce

Antalya'da otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama, System.String[]
Antalya'da otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 54,4 gram esrar, 425 uyuşturucu hap, 194,72 gram eroin, 0,75 gram kokain, 125,3 sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza ürünü, iki hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 76 kişiye "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan cezai işlem uygulandı. 16 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. Operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 kişi ise mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Zeytinköy, Antalya, 3. Sayfa
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