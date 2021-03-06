Antalya'da uyuşturucu operasyonu, iki gözaltı - Son Dakika

Antalya'da yol kontrolünde durdurulan bir araçta yaklaşık 250 gram uyuşturucu ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Isparta-Antalya kara yolunda uygulama yapıldı.

Durdurulan bir otomobildeki aramada yaklaşık 250 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan T.B.B. ile I.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.