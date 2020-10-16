Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin 'den Antalya 'ya otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Güney Mahallesi D400 Kara Yolu'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı.

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