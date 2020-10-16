Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun poşetinde, 1 kilogram esrar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den Antalya'ya otobüsle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Güney Mahallesi D400 Kara Yolu'nda yolcu otobüslerine yönelik uygulama yaptı.
Durdurulan otobüste R.Y. adlı şüpheli otobüsten indirilerek narkotik köpeği eşliğinde üst ve eşya araması yapıldı. Aramada, poşetin içinde naylonla sarılı halde 1 kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Y, jandarma karakoluna götürüldü.
- Kaynak: AA
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