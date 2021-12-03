Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı mahallesinde D.K. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelin evinde yapılan aramada, 120 gram uyuşturucu maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika