Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı mahallesinde D.K. isimli şahsın uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelin evinde yapılan aramada, 120 gram uyuşturucu maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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