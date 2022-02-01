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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

01.02.2022 22:58
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda valize gizlenmiş halde 134 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K'nin Mersin'den kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda M.K'nin valizinde yapılan aramada 134 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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