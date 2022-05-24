Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan yüklü miktarda uyuşturucunun Antalya'ya getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Havaalanı Caddesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı aracı durduran ekipler 16 bin 856 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika