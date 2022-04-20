Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, bir kök Hint keneviri, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlılardan 4'ü, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından 9 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.