Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Ekipler, Yeşildere , Doğuyaka ve Gebizli Mahallesi'ndeki uygulamada iki şüphelinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yaptığı "Alan Denetimi Projesi" kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Antalya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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