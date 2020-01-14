Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekke mahallesindeki F.B. ve R.D.'ye ait evlerde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilere ait evlere yaptıkları aramalarda 180 gram kubar esrar, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 50 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi
13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu Erol Bulut: "İsmim Fenerbahçe ile anılıyor çünkü..." Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 16:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]