Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekke mahallesindeki F.B. ve R.D.'ye ait evlerde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilere ait evlere yaptıkları aramalarda 180 gram kubar esrar, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 50 mermi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Ceket hayat kurtardı! Ölümden dönen şahıs kendine gelemedi 13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu Erol Bulut: "İsmim Fenerbahçe ile anılıyor çünkü..." Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı