Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İnal Mahallesi Araplar mevkisindeki adreslere narkotik köpeği de kullanılarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda Y.Ç. gözaltına alındı.
Otobüsteki yolcuda uyuşturucu ele geçirildi
Ekipler, ilçedeki D-400 kara yolunda durdurdukları yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Otobüste yolcu olarak bulunan İ.M'nin ceketinin cebinde uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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