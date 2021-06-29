Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Beldibi Jandarma Karakolu ve JASAT ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşılan şüpheliler H.H.N ve A.F.G gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında, 11 şeffaf poşette satışa hazır 8 gram kokain, 1 gram metamfetamin ele geçirildi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin dolara ise el konuldu.
Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika