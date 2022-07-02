Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

02.07.2022 11:43
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen bir otomobilde yapılan aramada, yarım kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.S.K. (22) ile Ö.A. (26) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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