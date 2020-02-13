Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu M.F'nin Hurma Mahallesi'nde bulunan ikametinde uyuşturucu madde sattığı ve depoladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda 801 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, M.F. ile Ö.F.G. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.