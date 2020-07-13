Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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