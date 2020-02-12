Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı, System.String[]

Antalya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 17 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, Manavgat ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.Y, E.Ç, M.G. ve E.D. yakalandı.


Şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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