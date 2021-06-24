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Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

24.06.2021 12:24
Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Son dakika haber... Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde yürüyen K.Y. (32) ve E.Ö.'yü (20) şüphe üzerine durdurup arama yaptı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 0.50 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet sentetik ecza hap, 1.2 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili T. G. (33) ve O.D. (39) isimli şüpheliler de gözaltına alındı. T.G. ve O.D.'nin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 0.45 gram metamfetamin ile 7.82 bonzai bulundu. Gözaltına alınan K.Y. ve E.Ö. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, T.G. ve O.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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