Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suça sürüklenen çocuklar A.E, Ö.S, K.D. ve V.A'nın, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu hapları, Ahatlı ve Kültür mahallelerinde sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 5 bin 284 uyuşturucu hap, bir miktar skunk esrar maddesi ve sahte 150 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı, A.E. ile K.D. ve V.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadın çığlığı ihbarına giden polis, uyuşturucu tarlasına çevrilen evle karşılaştı
Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Genç kadın, ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını keserek öldürdü Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca stüdyo karıştı

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:01:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]