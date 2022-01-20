Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.Ç, V.G, A.D. ve S.A. yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika