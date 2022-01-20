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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

20.01.2022 13:28
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.Ç, V.G, A.D. ve S.A. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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