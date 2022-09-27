ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA -- - Son Dakika
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ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA --

27.09.2022 15:54

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Antalya'da alınan istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu madde olduğunu belirledi. İzinlerin alınmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, otomobilde 1 kilo 325 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Otomobilde bulunan E.K., H.Ö., Y.G. ve B.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA -- - Son Dakika

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