Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Mersin'e giden bir otomobili Gedik Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta ve içerisindeki 4 zanlının üst aramasında farklı miktarlarda eroin, sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve iki kağıda sarılmış kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A, V.E, K.B. ile M.S, gözaltına alındı.