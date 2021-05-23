Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalkan Mahallesi'nde kiralanan bir apart otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kaldığı apart ve araçlarında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, Y.B, F.K, B.K. ve M.G'ye kiraladıkları apart dolayısıyla kimlik bildirim sistemine kayıt yapmadıkları gerekçesiyle 19 bin 667 lira idari ceza da uygulandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.