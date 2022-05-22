Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

22.05.2022 15:52
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habipler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 250 gram metamfetamin, 26 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 68 bin 510 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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