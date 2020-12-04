Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, D-400 kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Dedektör köpek Pars'ın da katılımıyla otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.K. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.